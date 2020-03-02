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بين الناس

أعمدة الإنارة المتهالكة بعزبة منصور فى الدقهلية تهدد حياة الأهالي.. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن رضا عبدالحى عباس ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" الاخباري،، باستبدال أعمدة كهرباء وإنارة متهالكة بأخرى جديدة مضاءة بعزبة منصور تاج العز، مركز تمى الامديد فى محافظة الدقهلية.

ويقول فى رسالته: نعانى نحن سكان بعزبه منصور-تاج العز-مركز تمي الامديد دقهلية من تهالك بعض أعمدة الانارة في القرية و التي تحتاج الى تغيير فورى حفاظا على حياة السكان .

وأضاف : أن حالة الأعمدة كما هو موضح فى الصور سيئ جدا وتحتاج إلى صيانة وتغيير حتى لا تعرض حياة المارة للخطر سواء بالسقوط أو بالصعق.

للتواصل مع الشاكى 01019681911

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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