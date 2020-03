تم تصويره سرا.. دب برلين الذهبي لـ There Is No Evil ومخرجه في سجون إيران

توج الفيلم الإيراني "There Is No Evil" لـ محمد رسولوف، بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم بمهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ70، على الرغم من عدم قدرة مخرجه على حضور فعاليات المهرجان لأسباب خارجة عن إرادته.





الفيلم تم تصويره سرًا بسبب معاداته للنظام الإيراني، ويقدم أربع نماذج لأربع مواطنين منفصلين يعيشون تبعات رغباتهم في حياة أفضل ويدفعون الثمن تبعًا لمواقفهم في هذا الاتجاه.



وتدور الأحداث عن أبطال الفيلم مخيرين ما بين المقاومة أو البقاء حيًا، هم يرفضون الاستسلام لكنهم لا يملكون القدرة على المقاومة في الوقت ذاته.





ويواجه المخرج محمد رسولوف حظرًا للعمل في السينما والسفر خارج البلاد من جانب النظام الإيراني، وهو ما منعه لحضور العرض العالمي الأول للفيلم بمهرجان برلين السينمائي.



بدأت مشكلات "رسولوف" مع نظام الملالي قبل 3 سنوات حين قدم فيلمه المثير للجدل "Man of Integrity" والذي انتقد خلاله عدد من المسئولين الحكوميين.