AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مختار نوح: 30% من أعضاء هيئة التدريس بالأزهر إخوان

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الإخوان تيار سياسى، ولا علاقة لها بالإسلام نهائيًا، مضيفًا: "الإخوان متجنسون بالإسلام السياسى وليس ببلدهم، وسيد قطب قال إن جنسية المسلم من وجهة نظره عقيدته".

وأوضح مختار نوح، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أنه ما زالت هناك كتب تقدم أفكارًا أسوأ من أفكار سيد قطب، مضيفًا أن نهاية الإخوان في تركيا ستكون مأساوية، وخاصة أن أنقرة في وضع متأزم وخلافات كثيرة.

وواصل: "قلت من قبل أن 30% من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أخوان أو متعاطفين، وهذه حقيقة، وقلت ذلك قبل حادث المستشار هشام بركات، وبعد الحادث اكتشفنا أن نسبة القتلة 30% من الأزهر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيلسوف الإرهاب.. عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي عن الإخواني سيد قطب

مختار نوح: جماعة الإخوان يعتبرون سعد زغلول "ملحدًا"..فيديو

5 مليون دولار.. إخواني منشق يكشف سر اعتزال المقاول محمد علي العمل السياسي

ترشيحاتنا

خطر كبير ينتظر الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا

«الحصة بـ 20 جنيه».. ننشر ضوابط استعانة التعليم بحملة المؤهلات العليا لسد عجز المعلمين في المدارس

مفاجأة.. ميسي قد لا يشارك في مباراة برشلونة وريال مدريد

معشوقة المصريين.. «لانسر كرستاله» وطرق تعديلها وسعرها الحالي في السوق المصري

تعرف على هواتف محمد صلاح.. من بينها تليفون ذهب

بفستان أحمر.. منى ممدوح تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد مرسيدس AMG G63 بعد التعديل .. صور

شاهد.. خفافيش بأعداد هائلة تحلق فوق مستشفى وتثير الذعر في السعودية

شاهد فورد F-150 فى نسختها المعدلة من هينيسي .. صور