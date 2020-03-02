مختار نوح: 30% من أعضاء هيئة التدريس بالأزهر إخوان

قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الإخوان تيار سياسى، ولا علاقة لها بالإسلام نهائيًا، مضيفًا: "الإخوان متجنسون بالإسلام السياسى وليس ببلدهم، وسيد قطب قال إن جنسية المسلم من وجهة نظره عقيدته".





وأوضح مختار نوح، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أنه ما زالت هناك كتب تقدم أفكارًا أسوأ من أفكار سيد قطب، مضيفًا أن نهاية الإخوان في تركيا ستكون مأساوية، وخاصة أن أنقرة في وضع متأزم وخلافات كثيرة.





وواصل: "قلت من قبل أن 30% من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أخوان أو متعاطفين، وهذه حقيقة، وقلت ذلك قبل حادث المستشار هشام بركات، وبعد الحادث اكتشفنا أن نسبة القتلة 30% من الأزهر".