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فن

بـ شعر أحمر.. ياسمين رئيس تشعل السوشيال ميديا

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:47 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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محمد بدران
شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة  أنيقة.


وأطلت بها ياسمين رئيس، بقميص باللون الفوشيا الذى يبرز جمالها، وتركت شعرها الأحمر القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.

ويعُرض حاليا للنجمة ياسمين رئيس فيلم "لص بغداد"  في السينمات، وقد حقق نجاح كبير في أول أيام  عرضه، ونافس بقوة الأفلام المتواجدة في دور عرض السينما.

"لص بغداد" بطولة كل من محمد عادل إمام، وياسمين رئيس، وفتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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