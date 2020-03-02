وزير الصحة الفرنسي يطالب بعدم التقبيل بسبب كورونا

طالب وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران من الفرنسيين التوقف عن تقيبل بعضهم البعض عند المقابلة والوداع، في محاولة لتقليل تفشي فيروس كورونا المستجد.





حث وزير الصحة الناس على تجنب القيام بـ "لا بيسي" ، وهي ممارسة تقبيل شخص ما على كل من الخدين ، لاستقبالهم أو الوداع، وفق ما نقلته ديلي ميل البريطانية.





وقال في مؤتمر صحفي في قصر الإليزيه في باريس: "ينصح بتقليل الاتصالات الاجتماعية ذات الطبيعة الجسدية".





وأغلق متحف اللوفر الشهير في العاصمة الفرنسية أبوابه للمساعدة في منع انتشار الفيروس.





ووصلت عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 73 حالة، بما في ذلك وفاة شخصين.







