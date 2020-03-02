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محافظات

بمشاركة 5 دول عربية .. انطلاق مهرجان الهجن في الشرقية

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية الي موقع انطلاق مهرجان الهجن العربي العاشر بمدينة بلبيس والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة  على مدار يومين .

 

أكد الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لإستضافة المهرجان بأرض صحراء بلبيس علي طريق بلييس العاشر من رمضان بمساحة 50 فدان ، وعلي مضمار تم إعداده خصيصا بمحيط 10كم لإستقبال الهجن ذات الاصول العربية لتتباري وتتنافس في المهرجان.

 

أوضح المحافظ أهمية إستثمار سباقات الهجن ورياضاته المختلفة لدعم السياحة الصحراوية والرياضية والتي تجذب أعدادا كبيرة من السائحين علي الصعيدين المحلي واﻷجنبي من خلال إقامة وتنظيم مهرجانات الهجن بمشاركة المحبين والهواة من أبناء القبائل العربية (اﻹحيوات - الحويكات - العيايدة - الترابين – المعازة -المزينة – القرارشة - السواركة – بلي - الفوايدة)، مؤكدا  أنه من المتوقع مشاركة ١٠٠٠ من  الهجين ذات الأصول العربية المملوكة للقبائل البدوية المنتشرة في الشرقية ومختلف محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية (المملكة العربية السعودية - الأردن - الكويت - ليبيا - تونس) لتشارك الهجن وتتنافس في المهرجان لحصد جوائز عينية وهدايا تذكارية.

بمشاركة 5 دول عربية .. انطلاق مهرجان الهجن في الشرقية
بمشاركة 5 دول عربية .. انطلاق مهرجان الهجن في الشرقية
بمشاركة 5 دول عربية .. انطلاق مهرجان الهجن في الشرقية
بمشاركة 5 دول عربية .. انطلاق مهرجان الهجن في الشرقية
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