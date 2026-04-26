قسم البكتيريا بجامعة القاهرة: اللبن الفاسد المعالج كيميائيا يسبب نزيفا وتهتك بالأمعاء

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، أن الحملات الرقابية المستمرة على المصانع غير المرخصة تمثل خطوة مهمة لمواجهة هذه الظواهر الخاصة بإعادة تدوير اللبن الفاسد، خاصة أن بعض المنتجات يتم تصنيعها داخل أماكن غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وأضافت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض القائمين على الغش يلجأون إلى إضافة مواد كيميائية مثل ماء الأكسجين إلى اللبن الفاسد بهدف إخفاء الطعم والرائحة غير الطبيعية، مشيرة إلى أن مادة الهيدروجين بيروكسيد قد تتسبب في تهتك الأمعاء، وقد تصل مضاعفاتها إلى حدوث نزيف داخلي خطير.

وأكدت أن خطورة الأعراض تختلف حسب كمية اللبن التي تم تناولها ونسبة المادة الكيميائية المستخدمة، لافتة إلى أن بعض المخالفين قد يستخدمون مواد أخرى مثل الكلور أو مواد مبيضة لإخفاء علامات الفساد.

وشددت على أنها تنصح بضرورة شراء اللبن والمنتجات الغذائية من مصادر موثوقة، مع التأكد من تاريخ الصلاحية وسلامة العبوات، وعدم التعامل مع مصادر مجهولة، مشيرة إلى أن اللبن الفاسد يمكن اكتشافه من خلال تغير الرائحة أو انفصال مكوناته أو تغير لونه بعد الغلي، موضحة أن مادة الهيدروجين بيروكسيد تمنح اللبن لونًا أبيض غير طبيعي.