بفستان قصير.. شقيقة عبير صبرى تتألق فى أحدث ظهور لها

شقيقة الفنانة عبير صبرى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها. شاركت المذيعة مروة صبرىمتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها.









ظهرت شقيقة عبير صبرى فى الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان أسود قصير يصل أعلى الركبة و ذا أكمام مكشوفة، واتسم الجزء العلوى من التصميم بالكرانيش، كما اتسم بالقماش البسيط الذى لا يحمل أي نقوشات.





شقيقة عبير صبرى إطلالتها ببعض المجوهرات الأنيقة التي زادت من جمال إطلالتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمالها. وأكملتإطلالتها ببعض المجوهرات الأنيقة التي زادت من جمال إطلالتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمالها.



