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مرأة

بفستان قصير.. شقيقة عبير صبرى تتألق فى أحدث ظهور لها

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:45 م
شقيقة عبير صبرى
شقيقة عبير صبرى
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هاجر هانئ
شاركت المذيعة مروة صبرى شقيقة الفنانة عبير صبرى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها.


ظهرت شقيقة عبير صبرى فى الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان أسود قصير يصل أعلى الركبة و ذا أكمام مكشوفة، واتسم الجزء العلوى من التصميم بالكرانيش، كما اتسم بالقماش البسيط الذى لا يحمل أي نقوشات.

وأكملت شقيقة عبير صبرى إطلالتها ببعض المجوهرات الأنيقة التي زادت من جمال إطلالتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمالها.

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A post shared by Marwa Sabry (@marmorysabry) on

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