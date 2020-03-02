أول ضحايا أردوغان.. مقتل لاجئ سوري على الحدود التركية اليونانية

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل لاجئ سوري متأثرًا بإصابته على الحدود التركية اليونانية، وذلك تزامنًا مع إعلان الجيش اليوناني الاستنفار على حدود بلاده مع تركيا لمنع المهاجرين من دخول البلاد.





وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أعلن السبت أنّ بلاده فتحت حدودها مع أوروبا للسماح للمهاجرين الموجودين على أراضيها بالعبور، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ أنقرة ستكون عاجزة عن فعل اي شيء إزاء موجة هجرة جديدة تأتي من شمال-غرب سوريا.





وصباح اليوم، بدأ الجيش اليوناني تدريبات عسكرية باستخدام الرصاص الحي على الحدود مع تركيا، فيما وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده عازمة على حماية حدودها، محذرًا المهاجرين من أن بلاده "ستردهم إذا حاولوا دخول البلد بطريق غير مشروع".





وأضاف في تغريدة له على موقع "تويتر"، أمس، أنه سيزور الحدود البرية للبلاد مع تركيا في منطقة إيفروس يوم الثلاثاء ومعه رئيس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل.



