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أخبار العالم

بسبب كورونا .. إلغاء بطولة عالمية في قطر

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن منظمو بطولة العالم للدراجات النارية "موتو. جي. بي"، أمس الأحد، إلغاء الجولة الافتتاحية لبطولة العالم التي كان مقررا إقامتها في قطر الأحد المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، أن فحوصات طبية كشفت عن إصابة حالتين إضافيتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالمرض إلى ثلاث حالات حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" عن بيان أصدرته "موتو.جي.بي" قوله: "كل المسافرين الذين وصلوا إلى الدوحة من طيران مباشر من إيطاليا أو كان في إيطاليا خلال الاسبوعين الماضيين، سيتم اصطحابهم للبقاء في الحجر الصحي لمدة لن تقل عن 14 يوما".

وتلعب إيطاليا دورا مهما للغاية في البطولة وعلى مستوى "موتو. جي. بي" داخل المضمار وخارجه، لذلك تم اتخاذ القرار بإلغاء الجولة الافتتاحية.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص، توفي منهم نحو 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا.
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