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فن

كريم قاسم يكشف تفاصيل مسلسل لما كنا صغيرين قبل عرضه في رمضان

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:01 م
كريم قاسم
كريم قاسم
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محمد نحلة

كشف كريم قاسم عن كواليس مشاركته في مسلسل "لما كنا صغيرين" المقرر عرضه في موسم رمضان القادم.

 

وقال في تصريحات ل"صدى البلد":" نصور العمل منذ اسبوعين، وتحمست له كثيرة لان فكرته جيده، ومختلفة"، مشيرا الي ان قصة العمل تتحدث عم خمس اصدقاء في الجامعة الامريكية تخرجوا وعملوا في مكان واحد سويا، حتي تحدث مفاجاة لاح منهم وتغير الاحداث، منوها ان الفنان محمود حميدة هو دكتور الجامعة وصاحب العمل.

 

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ويشارك فيه مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي. وانضم الفنان خالد النبوي إلى أبطال المسلسل مؤخرا.

 


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