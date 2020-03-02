10 مراسيم جديدة بسلطنة عمان.. تفاصيل

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان مساء أمس الأحد، 10 مراسيم سلطانية، حول إصدار قانون جهاز الأمن الداخلي، وتعديلات على قانون الدفاع المدني، وتعيين مبعوث ومستشار خاصين للسلطان، ووزير للتراث والثقافة، ووكيل لوزارة شئون الفنون، ومستشار في ديوان البلاط السلطاني، ومستشار في وزارة التراث والثقافة.





وجاءت المراسيم كالتالى، الأول: يُعمل في شأن جهاز الأمن الداخلي بأحكام القانون المرفق، والثاني: يُستبدل مسمى "اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة"، بـ "اللجنة الوطنية للدفاع المدني" وتُجرى التعديلات المرفقة على قانون الدفاع المدني، والثالث: يكون للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لإشراف وزير ديوان البلاط السلطاني، والرابع: يعين فاتك بن فهر بن تيمور آل سعيد مبعوثًا خاصًا للسلطان بمرتبة وزير، والخامس: يُعين منصور بن ماجد بن تيمور آل سعيد مستشارًا خاصًا للسلطان بمرتبة وزير.



