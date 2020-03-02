غادة والي تفتتح أعمال الدورة 63 للجنة الدولية لمكافحة المخدرات

افتتحت الدكتورة غادة والي المدير العام لمكتب الامم المتحدة للجريمة والمخدرات اليوم /الإثنين/ أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة الدولية لمكافحة المخدرات، وذلك بمقر الامم المتحدة بالعاصمة النمساوية /فيينا/.





شارك في أعمال الدورة دبلوماسيون وشخصيات دولية من ممثلي معهد الأمم المتحدة الأقليمي لبحوث الجريمة والعدالة والمركز الأوروبي لرصد المخدرات وإدمانها ومجموعة بومبيدو التابعة لمجلس أوروبا.



