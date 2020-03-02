غادة والي تفتتح أعمال الدورة 63 للجنة الدولية لمكافحة المخدرات

افتتحت الدكتورة غادة والي المدير العام لمكتب الامم المتحدة للجريمة والمخدرات اليوم /الإثنين/ أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة الدولية لمكافحة المخدرات، وذلك بمقر الامم المتحدة بالعاصمة النمساوية /فيينا/.
شارك في أعمال الدورة دبلوماسيون وشخصيات دولية من ممثلي معهد الأمم المتحدة الأقليمي لبحوث الجريمة والعدالة والمركز الأوروبي لرصد المخدرات وإدمانها ومجموعة بومبيدو التابعة لمجلس أوروبا.
ركزت المناقشات والجلسات وورش العمل على السياسات والممارسات والتدخلات التي أثبتت أن لها تأثيرا إيجابيا على الوقاية من تعاطي المخدرات داخل السياق العائلي.