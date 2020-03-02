تكنولوجيا حديثة بالمناطق الأثرية.. وزير السياحة يبحث سبل التعاون مع سامسونج





استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، Mr. Jaehwan Lee رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات مصر، والوفد المرافق له وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون لاستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالخدمات السياحية في المناطق الأثرية والمتاحف.





وأوضحت ايمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار للاستثمار والموارد المالية انه خلال الاجتماع تم مناقشة عدة اقتراحات لتوفير وتقديم الخدمات الرقمية بالمناطق الأثرية والمتاحف من خلال توفير شاشات ذكية تعمل وفقا لأحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة لعرض مواد دعائية وترويجية وتثقيفية واثرية للزائرين لتعريفهم بالمقاصد السياحية المتنوعة في مصر.





كما تناول اللقاء إمكانية توفير تلك الشاشات بالمطارات المصرية لعرض أفلام ترويجية عن المقاصد السياحية والاثرية المختلفة في مصر، والتي تعمل على تنشيط حركة السياحية الوافدة وتعريف السائح بمختلف الأنماط السياحية التي تذخر بها مصر سواء السياحة الثقافية أو الترفيهية او الشاطئية وغيرها.



