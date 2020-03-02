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رياضة

موسمه انتهى.. تقارير إسبانية تكشف مفاجأة عن إصابة ايدين هازارد

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:45 م
هازارد لاعب ريال
هازارد لاعب ريال مدريد
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القسم الرياضي
فجرت تقارير إسبانية مفاجأة حول إصابة إيدين هازارد جناح نادي ريال مدريد الإسباني، مشيرة إلى مسيرة البلجيكي إيدين هازارد هذا الموسم.


وقالت صحيفة آس الإسبانية إن ايدين هازارد نجم ريال مدريد سيسافر إلى أمريكا للخضوع لعملية جراحية يوم الخميس في ولاية دالاس.


وأوضحت آس أنه وفقا لمصدر داخل النادي الإسباني، المتصدر للدوري بعد إسقاط برشلونة في الكلاسيكو يوم الأحد، فإن هازارد قد لا يمثل ريال مدريد مرة أخرى في الموسم الحالي لأنه سيغيب من شهرين إلى 3 شهور.


واكد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا انه ليس قلقا على مشاركة الفريق في يورو 2020، ويثق في عودة هازارد لقيادة المنتخب في البطولة القارية التي تنطلق في يونيو المقبل.


لم يكن الحظ حليفا لهازارد في موسمه الأول مع ريال مدريد، بسبب الإصابات المتكررة حيث شارك اللاعب في 15 مباراة فقط وسجل هدفا وحيدا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.


بعد 7 مواسم رائعة في تشيلسي رحل هازارد إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو ليعزز قائمة النادي الإسباني.


وكان البلجيكي البالغ عمره 29 عاما تعرض لشرخ في شظية كاحله الأيمن أثناء مباراة ريال مدريد ومضيفه ليفانتي والتي خسرها الأول بهدف في 22 فبراير الماضي.

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