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حوادث

السيطرة على حريق محدود في مستشفى قنا الجامعي

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:03 م
حريق فى مستشفى قنا
حريق فى مستشفى قنا الجامعي
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يوسف رجب

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق نشب فى غرفة للأثاث بمستشفى قنا الجامعى.


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تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، بنشوب حريق في غرفة أثاث بالطابق الرابع لمستشفى قنا الجامعي بمدينة قنا.


انتقلت قوة من الحماية المدنية، إلى مقر البلاغ ، وتبين نشوب حريق في الطابق الرابع من المستشفى، في غرفة مخصصة لمخزن أثاث، وتم السيطرة على الحريق، قبل امتداده لباقي المستشفى.


تحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، مع تكليف المباحث بكشف ملابسات الحريق.



السيطرة على حريق محدود في مستشفى قنا الجامعي
السيطرة على حريق محدود في مستشفى قنا الجامعي
السيطرة على حريق محدود في مستشفى قنا الجامعي
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