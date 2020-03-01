محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة "قنا تتجمل بالتعليم"

تابع اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا، أعمال مبادرة "قنا تتجمل بالتعليم" التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم وينفذها طلاب ومعلمو المدارس الفنية.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية للمحافظ، رافقه خلالها حسين الباز- وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

و أوضح الداودى، أن المبادرة تستهدف تجميل ودهان أكشاك الكهرباء بالشوارع لإظهارها بالمظهر الحضاري الذى يليق بالمحافظة، مثمنًا الجهود التي يبذلها الشباب، مؤكدًا على ضرورة استثمار طاقاتهم واستغلالها بالشكل الأمثل باعتبارهم هم المستقبل.





وأشار محافظ قنا، إلى أهمية تبني مثل هذه المبادرات التي تساهم بشكل كبير في زيادة الوعي المجتمعي لدى النشء والشباب بأهمية العمل التطوعي الذي يسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للشوارع.





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