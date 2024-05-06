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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنزه بالحدائق ورحلات نيلية.. كيف قضى مواطنو كفر الشيخ إجازة شم النسيم؟|صور

رحلات نيلية
رحلات نيلية

شهدت مدن دسوق وفوة ومطوبس في محافظة كفر الشيخ إقبالاً كبيراً من المواطنين على الحدائق العامة والمتنزهات والرحلات النيلية، وذلك لقضاء إجازة شم النسيم في أجواء من البهجة والفرح.

من جانبه، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توافد آلاف المواطنين من مختلف مراكز المحافظة على الحدائق والمتنزهات، حيث توافدوا على حديقة الأسرة والطفولة وحديقة الميدان الإبراهيمي وكورنيش النيل وحديقة الحيوان والملاهي ومركز التنمية الشبابية في دسوق، وحديقة العائلات في فوه، وقناطر مطوبس، بالإضافة إلى الرحلات النيلية في كورنيش النيل.

استعدادات مكثفة 

حرصت أجهزة الوحدات المحلية في دسوق وفوه ومطوبس على رفع مستوى الاستعدادات لاستقبال الزوار، حيث تم تكثيف أعمال النظافة في جميع المرافق والخدمات العامة، كما تم توفير كافة سبل الراحة للمواطنين لقضاء عطلة سعيدة.

رحلات نيلية

استمتع المواطنون بالرحلات النيلية التي جابت نهر النيل فرع رشيد، حيث تم توفير المراكب النيلية الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة الترفيهية والملاهي.

أجواء عائلية

سادت أجواء عائلية سعيدة في جميع الأماكن الترفيهية، حيث حرص الأهالي على اصطحاب أطفالهم لقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق والاحتفال بقدوم فصل الربيع.

بهجة وفرح

عبر المواطنون عن سعادتهم الغامرة بقضاء إجازة شم النسيم في أجواء من البهجة والفرح، مثمنين جهود أجهزة المحافظة في توفير سبل الراحة والاستمتاع لهم.

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اجازة شم النسيم الحدائق والمتنزهات الرحلات النيلية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

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