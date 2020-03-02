رسميا.. بودابست تستضيف نهائي الدوري الأوروبي 2022

قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الإثنين إقامة المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي عام 2022 بملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.





جاء القرار خلال اجتماع أقيم في العاصمة الهولندية آمستردام، على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء، وإجراء قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية.





كان الاتحاد الأوروبي أسند في وقت سابق تنظيم المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2022 إلى مدينة ميونيخ الألمانية.





ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا في العام الجاري بالعاصمة التركية اسطنبول، فيما يقام نهائي الدوري الأوروبي في مدينة جدانسك الأوكرانية، بينما تستضيف مدينة سان بطرسبرج الروسية نهائي دوري الأبطال ومدينة إشبيلية الإسبانية نهائي الدوري الأوروبي في عام 2021.





ولم يكشف حتى الآن عن المدينة التي ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022.