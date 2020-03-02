الخطيب يتابع مران الفريق الأول في حديقة فندق الإقامة بجنوب إفريقيا

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في جنوب إفريقيا، على متابعة المران الأول للفريق، الذي أقيم عصر اليوم في مدينة بريتوريا.





كما تواجد في المران طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، الذي يرافق بعثة الفريق.





وخاض الأهلى مرانه الأول، عصر اليوم، داخل إحدى الحدائق بفندق الإقامة.



