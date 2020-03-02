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رياضة

الخطيب يتابع مران الفريق الأول في حديقة فندق الإقامة بجنوب إفريقيا

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:34 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في جنوب إفريقيا، على متابعة المران الأول للفريق، الذي أقيم عصر اليوم في مدينة بريتوريا.

كما تواجد في المران طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، الذي يرافق بعثة الفريق.

وخاض الأهلى مرانه الأول، عصر اليوم، داخل إحدى الحدائق بفندق الإقامة.

واشتمل المران على بعض الفقرات الاستشفائية، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بعد وصول البعثة صباح اليوم إلى مدينة بريتوريا، استعدادًا لخوض مباراة الإياب أمام صن داونز في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
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