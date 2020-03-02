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خبير: خسائر اقتصادية عالمية بسبب كورونا.. ومصر الأقل تضررا.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:36 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال  إبراهيم مصطفى خبير الاقتصاد والاستثمار، إنه هناك خسائر عالمية كثيرة في الاقتصاد بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي حال عدم السيطرة على فيروس كورونا سوف نشهد خسائر ضخمة في الاقتصاديات العالمية.

وأضاف إبراهيم مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   الخسائر العالمية تقدر بـ حوالي 3 ترليون دولار وخسائر في البورصة وصلت إلى 264 مليار دولار بسبب كورونا".

وتابع ابراهيم مصطفى:"   مصانع كثيرة في الصين أغلقت بسبب انتشار فيروس  كورونا والصين تسيطر على حوالي 40 % من حركة التجارة العالمية وأثره على الاقتصاد العالمي ومعدلات النمو".

وأكمل إبراهيم مصطفى:"  على الدول  ان تفكر في التغلب على الأثار السلبية لفيروس كورونا، ويتم وضع ضوابط على حركة التجارة  للتغلب على الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي".

ولفت ابراهيم مصطفى:"  مصر أقل الدول تضررا  من الناحية الاقتصادية بسبب كورونا".
 
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