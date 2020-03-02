للحماية من كورونا.. طريقة تنظيف الحرم المكي.. فيديو

يعمل أكثر من 3500 عاملًا على تنظيف وتطهير الحرم المكي 4 مرات يوميًا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الأمراض المعدية ومواجهة فيروس كورونا المستجد COVID19.





وكشف مقطع فيديو، جهود العمال في تنظيف وتطهير المسجد الحرام، حسب تقرير لقناة "العربية"؛ حيث أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، على غسل أرضيات المسجد الخالية من السجاد أربع مرات يوميا لضمان سلامة قاصديه.





وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن " عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري حيث تطوى أكثر من 13 ألف و500 سجادة وترفع ثم تغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا ".