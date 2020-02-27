خادم الحرمين يؤدي صلاة الجنازة على الأمير طلال بن سعود

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقب عصر اليوم الخميس، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.





ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.





وكان الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، توفى أمس الأربعاء.





ونعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد الأمير طلال، قائلًا «اللهم اغفر لعبدك طلال بن سعود بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون».