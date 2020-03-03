انتشار الكلاب الضالة بمنطقة الـ800 فدان في أكتوبر يثير استياء المواطنين.. صور

شكا المواطن مجدى إبراهيم صابر، من أهالي شارع بن الهيثم بمنطقة الـ 800 فدان، على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع.





ويقول فى رسالته : إن الأطفال يعانون من الفزع بسبب الكلاب وانتشارها على بمختلف شوارع المنطقة ، وتتسبب فى الإزعاج للمواطنين والسكان فى ساعات متأخرة من الليل وفى الصباح أثناء الذهاب إلى المدرسة.





وأضاف أن أهالى شارع بن الهيثم منطقة 800 فدان طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، يحتاجون أيضا إلى توفير صناديق للقمامة ورفعها بشكل مستمر حتى لا تكون مأوى لهذه الكلاب الضالة التى تنبش بالقمامة وتتسبب فى انتشار الرائحة الكريهة والأمراض والإضرار بالمواطنين، خاصة الذين يعانون من أمراض صدرية وتنفسية.





وللتواصل مع الشاكى 01013333170





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