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بين الناس

انتشار الكلاب الضالة بمنطقة الـ800 فدان في أكتوبر يثير استياء المواطنين.. صور

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:55 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن مجدى إبراهيم صابر، من أهالي شارع بن الهيثم بمنطقة الـ 800 فدان، على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من  انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع.

ويقول فى رسالته : إن الأطفال يعانون من الفزع بسبب الكلاب وانتشارها على بمختلف شوارع المنطقة ، وتتسبب فى الإزعاج للمواطنين والسكان فى ساعات متأخرة من الليل وفى الصباح أثناء الذهاب إلى المدرسة.

وأضاف أن أهالى شارع بن الهيثم منطقة 800 فدان  طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، يحتاجون أيضا إلى توفير صناديق للقمامة ورفعها بشكل مستمر حتى لا تكون مأوى لهذه الكلاب الضالة التى تنبش بالقمامة وتتسبب فى انتشار الرائحة الكريهة والأمراض والإضرار بالمواطنين، خاصة الذين يعانون من أمراض صدرية وتنفسية.

وللتواصل مع الشاكى 01013333170

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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