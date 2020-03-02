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أخبار البلد

إيبارشية أسوان تحتفل بسيامة كاهنين جديدين للخدمة بكنيسة السيدة العذراء مريم .. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:45 م
إيبارشية أسوان
إيبارشية أسوان
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كتب – سامح سلام
صلى نيافة الأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان القداس الإلهي "الأحد الأول من الصوم الأربعيني المقدس"، بكنيسة السيدة العذراء بمدينة اسوان وشاركه نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت.

وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات سيامة الكاهنين الجديدين للخدمة بالكنيسة ذاتها، وهما: الشماس فادي صبري باسم القس يسطس، والشماس بيشوي نادي باسم القس موسى.

شارك في صلوات القداس والسيامة عددٌ من الآباء الكهنة وأعداد كبيرة من الشعب، وقام نيافة الأنبا هدرا سام يوم الأحد الماضي خمسة كهنة أيضًا للخدمة بكنائس مركز إدفو التابع للإيبارشية.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استقبل اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة،  فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي والوفد المرافق له.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة فولفجانج للمقر البابوي تأتي في إطار زيارته الحالية لمصر.

وأوضح متحدث الكنيسة اللقاء الذي جمع البابا تواضروس، ورئيس البرلمان النمساوي، اتسم بالود والاحترام المتبادل، كما حرص الجانبان على تبادل الهدايا التذكارية.
إيبارشية أسوان تحتفل بسيامة كاهنين جديدين للخدمة بكنيسة السيدة العذراء مريم .. صور
إيبارشية أسوان تحتفل بسيامة كاهنين جديدين للخدمة بكنيسة السيدة العذراء مريم .. صور
إيبارشية أسوان تحتفل بسيامة كاهنين جديدين للخدمة بكنيسة السيدة العذراء مريم .. صور
إيبارشية أسوان تحتفل بسيامة كاهنين جديدين للخدمة بكنيسة السيدة العذراء مريم .. صور
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