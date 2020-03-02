أحمد موسى بعد الكشف عن ثاني حالة كورونا: شفافية تامة في التعامل مع الفيروس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر أعلنت عن الكشف عن ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا بالأمس ، مضيفا:" مصر لا تخفي أي معلومة على الإطلاق فيما يتعلق بفيروس كورونا ".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر لديها شفافية تامة للإعلان عن أي حالة مصابة بفيروس كورونا".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" إيطاليا تعاني بشكل ضخم بسبب كورونا، عدد الوفيات فيها تخطى الـ 50 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا"، مضيفا:" المملكة العربية السعودية أعلنت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم".
ولفت الإعلامي أحمد موسى:" لا توجد دولة بعيدة عن الإصابة بفيروس كورونا، و الدول العربية بها حالات إصابة بفيروس كورونا ودول العالم تتخذ إجراءات صارمة من أجل مواجهة فيروس كورونا المنتشر بكثرة".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" فيروس كورونا يضرب كل مكان في العالم ومصر اتخذت إجراءات وقائية صارمة للتعامل مع فيروس كورونا".