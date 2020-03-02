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أحمد موسى بعد الكشف عن ثاني حالة كورونا: شفافية تامة في التعامل مع الفيروس

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:03 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر أعلنت عن الكشف عن ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا بالأمس ، مضيفا:" مصر لا تخفي أي معلومة على الإطلاق فيما يتعلق بفيروس كورونا ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مصر لديها شفافية تامة للإعلان عن أي حالة مصابة بفيروس كورونا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  إيطاليا تعاني بشكل ضخم بسبب كورونا، عدد الوفيات فيها تخطى الـ 50 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا"، مضيفا:"  المملكة العربية السعودية أعلنت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  لا توجد دولة بعيدة عن الإصابة بفيروس كورونا، و الدول العربية بها حالات إصابة بفيروس كورونا  ودول العالم تتخذ إجراءات صارمة من أجل مواجهة فيروس كورونا المنتشر بكثرة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" فيروس كورونا يضرب كل مكان في العالم ومصر اتخذت إجراءات وقائية صارمة للتعامل مع فيروس كورونا".

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