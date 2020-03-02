أحمد موسى بعد الكشف عن ثاني حالة كورونا: شفافية تامة في التعامل مع الفيروس

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" إيطاليا تعاني بشكل ضخم بسبب كورونا، عدد الوفيات فيها تخطى الـ 50 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا"، مضيفا:" المملكة العربية السعودية أعلنت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" لا توجد دولة بعيدة عن الإصابة بفيروس كورونا، و الدول العربية بها حالات إصابة بفيروس كورونا ودول العالم تتخذ إجراءات صارمة من أجل مواجهة فيروس كورونا المنتشر بكثرة".



