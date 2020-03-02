مقعد واحد يفصل نتنياهو عن أغلبية الكنيست

أظهرت استطلاعات الرأي في إسرائيل تقدم حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على منافسه وغريمه، بيني جانتس، زعيم تحالف أزرق أبيض (كاحول لافان).





وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أن العينات العشوائية للتصويت تشير إلى حصول الليكود كتلة اليمين على 60 مقعدا من أصل 120.





فيما قال استطلاع للقناة 13 العبرية، إنه من المتوقع حصول الليكود على 37 مقعدا مقابل 32 لحزب أزرق أبيض "كاحول لافان" في الكنيست.





وأضاف أنه يتوقع أيضا حصول القائمة العربية على 15 مقعدا.





وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، وبدأت عملية فرز الأصوات.



