AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقعد واحد يفصل نتنياهو عن أغلبية الكنيست

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:25 م
نتنياهو
نتنياهو
Advertisements
حسام رضوان
أظهرت استطلاعات الرأي في إسرائيل تقدم حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على منافسه وغريمه، بيني جانتس، زعيم تحالف أزرق أبيض (كاحول لافان).

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أن العينات العشوائية للتصويت تشير إلى حصول الليكود كتلة اليمين على 60 مقعدا من أصل 120.

فيما قال استطلاع للقناة 13 العبرية، إنه من المتوقع حصول الليكود على 37 مقعدا مقابل 32 لحزب أزرق أبيض "كاحول لافان" في الكنيست.

وأضاف أنه يتوقع أيضا حصول القائمة العربية على 15 مقعدا.

وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، وبدأت عملية فرز الأصوات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكسب أصوات اليمين.. كاحول لافان يجري تغييرات جوهرية في دعايته الانتخابية

30 قائمة لخوض انتخابات الكنيست القادمة والمحصلة صفر.. الليكود كما هو وكحلون يعتزل الحياة السياسية.. لا تغيير في كاحول لفان.. ليبرمان سيظل صانع الملوك.. وطموحات عربية في مقعدين إضافيين

إسرائيل تستعد لـ انتخابات الكنيست الـ23.. إغلاق باب تسجيل القوائم المشاركة.. الموعد 2 مارس .. العربية المشتركة تعلن مرشحيها.. تحالفات جديدة فى اليمين.. وتوقعات بتفوق اليسار

استطلاع: كاحول لافان يتفوق على الليكود بفارق 4 مقاعد

قبل انتخابات إسرائيل.. جانتس يتقدم على نتنياهو فى استطلاعات الرأى

كاحول لافان يتقدم في استطلاعات الرأي.. ونتنياهو الأنسب لحكومة الاحتلال الاسرائيلي

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب جنوب هضبة أم السيد بشرم الشيخ

فيروس كورونا.. الحكومة: الاشتباه في 1500 حالة لمصريين وأجانب قادمين إلى مصر

فحص 1500 .. رئيس الوزراء يتابع إجراءات التعامل مع الأجنبي المصاب بـ كورونا

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

فيديوجراف.. ليلى علوي تنفعل على معجبيها.. اعرف السبب

هنتغدى أيه النهاردة.. أرز باللحم المفروم مع سيجار الجبنة اللذيذ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. تعرف على متحف الإمارات الوطني بأبوظبي .. صور وفيديو