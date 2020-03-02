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رياضة

صحفي تونسي يكشف حقيقة إقامة مباراة الزمالك والترجي بدون جماهير

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:15 م
لقاء سابق بين الزمالك
لقاء سابق بين الزمالك والترجي التونسي
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ريهام بكير

أكد معز بوتار، صحفي تونسي، أنه تم الإعلان عن وجود حالة كورونا واحدة فقط فى تونس ولكن لم تصل إلى التفشي مثلما يوجد فى العديد من دول العالم.

وقال بوتار فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "تن": "وزارة الشباب والرياضة فى تونس أكدت على أنها حريصة على تأمين الحضور الجماهيري فى مباراة الترجي والزمالك ، والنجم الساحلي والوداد، والأمور فى حالة استعداد جيدة من الناحية التنظيمية والأمنية".

وأضاف: "حالة الشحن بدأت تنقص شيئًا فشيئًا، ووزارة الرياضة تتابع مع الجهات الأمنية لتأمين بعثة الزمالك والجماهير فيالمباراة، والمدرج الجنوبي والشمالي سيتم فتحهم وسيكون هناك 55 ألف مشجع من جمهور الترجي".
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