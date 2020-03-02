صحفي تونسي يكشف حقيقة إقامة مباراة الزمالك والترجي بدون جماهير





أكد معز بوتار، صحفي تونسي، أنه تم الإعلان عن وجود حالة كورونا واحدة فقط فى تونس ولكن لم تصل إلى التفشي مثلما يوجد فى العديد من دول العالم.





وقال بوتار فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "تن": "وزارة الشباب والرياضة فى تونس أكدت على أنها حريصة على تأمين الحضور الجماهيري فى مباراة الترجي والزمالك ، والنجم الساحلي والوداد، والأمور فى حالة استعداد جيدة من الناحية التنظيمية والأمنية".



