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فن

كورونا الحلزونة.. شعبولا الابن يثير الجدل بأغنية الفيروس المستجد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:49 ص
صدى البلد
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سعيد فراج
طرح (عصام) نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، أغنية "كورونا الحلزونة" عن فيروس كورونا، تناول خلالها أزمة العدوى وطرق الوقاية منه، وذلك بأسلوب عائلة "شعبولا" الخاص.

أغنية "كورونا الحلزونة" لـ عصام شعبان عبد الرحيم، من كلمات الشاعر: إسلام خليل، وشارك معه في غنائها، وهو كاتب أغاني الأب الراحل "شعبولا" التي حققت نجاحًا في الشارع. 

الأغنية حققت رواجًا وانتشارًا على السوشيال ميديا، مؤخرًا على الرغم من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب قبل أيام، إلا أنها حققت الصدى في الساعات الأخيرة. 

ولفت انتباه النشطاء، توحد الأسلوب بين "شعبولا" الأب والابن، في الغناء، وبساطة الكلمات وتوجيه التوعية للناس من خلال كلمات دارجة وبسيطة. 
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