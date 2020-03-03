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فن

في عيد ميلاد سهير رمزي.. دورها في اعتزال والدتها للفن

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:27 ص
سهير رمزي ووالدتها
سهير رمزي ووالدتها
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سعيد فراج
تحتفل اليوم الفنانة سهير رمزي بعيد ميلادها الـ 74، والتي ولدت بمحافظة بورسعيد في 3 مارس عام 1946، حيث نشأت في بيئة فنية، فوالدتها هي الفنانة درية أحمد، والتي كانت لتلك النشأة دور كبير في عشقها للفن وحبها للوقوف أمام الكاميرا وهي ما زالت طفلة صغيرة. 

درية أحمد بدأت مشوارها الفني عام 1956 واعتزلت عام 1967؛ من أجل التفرغ لابنتها سهير رمزي وذلك بعد اتجاهها للتمثيل، حيث رغبت في التركيز معها. 

وصرحت سهير رمزي بأنها السبب وراء اعتزال والدتها التمثيل، وقالت في أحد اللقاءات التليفزيونية: "فوجئت بوالدتي تتخذ قرار الاعتزال وتقول لي لا أنا هقعدلك أنتي بقى أروح وآجي معاكي وأشوفك بتعملي إيه". 

درية أحمد شاركت في بطولة عدد من الأفلام أبرزها دلوني يا ناس وخضرة والسندباد، والدم يحن. 

ارتدت سهير رمزي، الحجاب واعتزلت الفن في عام 1993 ولكنها عادت للتمثيل مجددا من خلال اشتراكها في مسلسل حبيب الروح مع الفنان مصطفي فهمي حيث جسدت شخصية زوجته وهي مرتدية الحجاب والذي اثارت طلتها الكثير من الجدل لما يعكسه حجابها من البهرجة وعدم الالتزام.
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