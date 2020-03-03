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منوعات

قنبلة موقوتة.. الكمامات تتسبب في الإصابة بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:58 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
فور السماع عن الفيروسات والعدوى يتجه الناس إلى الصيدليات للحصول على الكمامات للوقاية من شر الفيروسات القاتلة، ولكن المفاجأة  التي لا يعلمها الكثيرون أن تلك الأقنعة الطبية تزيد من فرص العدوى.

ويزداد احتمال الإصابة بفيروس كورونا من خلال ارتداء قناع للوجه بشكل غير صحيح، حيث يوضح  الطبيب "ايلي بيرنسفيتش" أخصائي الوقاية من العدوى: "معظم الناس يرتدونها عن غير قصد، ويخطئون في تلوث أنفسهم"، مضيفًا:"الأقنعة لن تحمي الشخص العادي".

وأشار إلى :" لم أر شخصًا يتدرب على نظافة اليدين قبل إزالة القناع في الأماكن العامة ثم بعد إزالة القناع".

فيما أكد "بيرنسفيتش" أستاذ الطب وعلم الأوبئة في كلية الطب بجامعة أيوا، أن الشخص السليم العادي لا يحتاج إلى قناع، ويجب ألا يرتدي الأقنعة.

وقال: "لا يوجد دليل على أن ارتداء الأقنعة على الأشخاص الأصحاء سيحميهم، إنهم يرتدونها بشكل غير صحيح ، ويمكن أن يزيدوا من خطر الإصابة لأنهم يلمسون وجوههم في كثير من الأحيان".

وأوضح أن المرة التي تريد فيها قناعًا؛ هي إذا كنت مريضًا وعليك مغادرة المنزل.

وأضاف "إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا أو كنت تعتقد أن لديك COVID ، فإذا كنت تشعر بأنك مريض ، يجب عليك ارتداء قناع لحماية أفراد عائلتك."

وتنص النصيحة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية على ما يلي: "إذا كنت بصحة جيدة ، فأنت بحاجة فقط إلى ارتداء قناع إذا كنت تعتني بشخص مصاب بالعدوى المشتبه في إصابته بـ 2019 nCoV".
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