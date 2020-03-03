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رياضة

ريال مدريد يحسم الجدل بشأن عودة كريستيانو رونالدو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:51 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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محمد السعيد
حسم نادي ريال مدريد الإسباني بشأن عودة نجمه السابق كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي، إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير إسبانية، أشارات أمس، الاثنين، إلى رغبة رونالدو في العودة إلى ريال مدريد مجددا، بعد تواجده في ملعب سانتياجو برنابيو، أول أمس الأحد، لمساندة الملكي في مباراته أمام برشلونة، ضمن منافسات الجولة 26، من مسابقة الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز فريقه السابق بهدفين دون رد.

وذكر موقع "le10sport"، الفرنسي، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يرفض فكرة عودة كريسيتانو رونالدو مجددا، حتى ولو أراد اللاعب العودة.


وكان رونالدو غادر صفوف ريال مدريد متجها إلى يوفنتوس في صيف 2018، في صفقة بلغت نحو 100 مليون يورو.


وشارك رونالدو مع يوفنتوس في 21 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهما 21 هدفا، وصنع هدفين آخرين.
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