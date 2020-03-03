لا تنخدعوا..الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس..فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات هيئة الأرصاد، إنه مازال فصل الشتاء وتقلباته الجوية مستمرة لنهاية الشهر الجاري، وأنه علينا ألا ننخدع بالارتفاع الذي نستشعره خلال ساعات النهار في درجات الحرارة.





وتابع الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري وقد تسجل غدًا 27 درجة، ولكن تعاود درجة الحرارة في الانخفاض خلال ساعات الليل.





واضاف انه يجب الحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية تجنبا لنزلات البرد، لأن التقلبات الجوية واردة ومن الممكن أن تحدث انخفاضات في درجة الحرارة مرة اخرى.





وأوضح أنه حتى في بداية فصل الربيع لا يجب ان نخفف الملابس بشكل سريع لأنه فصل انتقالي فيه الكثير من التقلبات الجوية، ونصح بمتابعة النشرات الجوية يوميًا لمعرفة حالة الطقس.





واكد على ان هذه الحالة من الاستقرار في الاجواء تساعد على تكاثف الشبورة المائية مما تقلل الرؤية الافقية على الطرق السريعة والصحراوية خاصة كلما اقتربنا من الطرق الزراعية والساحلية.