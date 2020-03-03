محافظ الوادي الجديد: السماح بزراعة 10% فقط من أراضي الاستصلاح بمحصول البرسيم

قرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، السماح بزراعة 10% فقط من مساحة الأرض الكلية التابعة لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة لزراعتها بمحصول البرسيم الحجازي، وذلك لتشجيع صغار المزارعين على تربية الماشية لزيادة الإنتاج الحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

أكد الزملوط، أن الهدف من تقليل مساحات زراعة البرسيم الحجازي، هو الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه، في ظل أن المحصول من المحاصيل الشرهة والمستهلكة للمياه.

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وأضاف، أنه تقرر تشكيل لجنه بكل مركز لحصر المشروعات الزراعية التي تم تخصيصها بالأمر المباشر، وذلك للوقوف على مدى الالتزام ببنود العقد المبرم من حيث نسب التنفيذ بها والتأكد من عدم استخدام الأرض في غير الأغراض المخصصة، ومدي الالتزام بتركيب وسائل الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.





ولفت إلى، صدور قرار بحظر بيع الأراضي الخاصة بالصندوق بمحيط المدن لمسافه ٢ كم وللقري ١ كم، والاستمرار على الإيجار مع وضع ضوابط وشروط بالالتزام بالزراعات المسموح بها وتحويل الري بالغمر إلى الري المطور.