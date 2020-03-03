AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الوادي الجديد: السماح بزراعة 10% فقط من أراضي الاستصلاح بمحصول البرسيم

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

قرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، السماح بزراعة 10% فقط من مساحة الأرض الكلية التابعة لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة لزراعتها بمحصول البرسيم الحجازي، وذلك لتشجيع صغار المزارعين على تربية الماشية لزيادة الإنتاج الحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

أكد الزملوط، أن الهدف من تقليل مساحات زراعة البرسيم الحجازي، هو الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه، في ظل أن المحصول من المحاصيل الشرهة والمستهلكة للمياه.

أقرأ أيضا

مأساة أسرة تعاني الفقر والمرض بالوادي الجديد.. الأم تناشد المحافظ بتعيين أبنائها المعاقي

وأضاف، أنه تقرر تشكيل لجنه بكل مركز لحصر المشروعات الزراعية التي تم تخصيصها بالأمر المباشر، وذلك للوقوف على مدى الالتزام ببنود العقد المبرم من حيث نسب التنفيذ بها والتأكد من عدم استخدام الأرض في غير الأغراض المخصصة، ومدي الالتزام بتركيب وسائل الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.


ولفت إلى، صدور قرار بحظر بيع الأراضي الخاصة بالصندوق بمحيط المدن لمسافه ٢ كم وللقري ١ كم، والاستمرار على الإيجار مع وضع ضوابط وشروط بالالتزام بالزراعات المسموح بها وتحويل الري بالغمر إلى الري المطور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرير العقود النهائية لـ 17 حالة وضع يد بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يلتقي وزير الكهرباء لدعم مشروعات الطاقة المتجددة

كفاح امرأة.. حكاية سيدة بني سويف الأولى في زراعة البطاطس.. وماذا قال لها المحافظ؟ فيديو

أزمة المياه.. «المنتجين الزراعيين» تناشد الوزارة بتوفير مستلزمات الري الحديثة بشكل مدعم.. «الفلاحين»: مصر الآن تعد تحت خط الفقر المائي.. وفرج: سقوط الأمطار الغزيرة قضى على مشكلة ري الأراضي

ترشيحاتنا

وظائف خالية في الفضاء.. ناسا تطلب روادا لرحلة إلى القمر

بعد تسريب أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال.. هاشتاج #هاني_شاكر يتصدر تويتر

في ذكرى ميلاد سناء يونس.. قصة زواجها سرًا من نجم الشاشة

العشاء الأخير.. الملكة إليزابيث توجه رسالة للأمير هاري

وفاة طفل مصاب بالسرطان في الذكرى السادسة لرحيل والدته.. تفاصيل مؤثرة

شروع في قتل.. آخر ظهور لـ شيرين عبد الوهاب قبل الحكم بحبس زوجها حسام حبيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة طفل مصاب بالسرطان في الذكرى السادسة لرحيل والدته.. تفاصيل مؤثرة

شاهد.. خفر السواحل اليوناني يحاول قتل لاجئين في عرض البحر

بشرى سارة لمصر والخليج.. نهاية كورونا الشهر القادم