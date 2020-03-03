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رياضة

بسبب كورونا.. اتجاه لتأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:43 ص
منتخب السعودية
منتخب السعودية
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إسراء أشرف
أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية، بأن عددًا من اتحادات غرب آسيا، اتفقوا على طرح تأجيل كافة مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن الاتحادات ستعرض أيضًا مقترح تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا، خلال الاجتماع الطارئ الذي سيُعقد في مدينة دبي الإماراتية السبت المقبل.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها الخاصة، أن الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل، يديره وفد من الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى ممثلي اتحادات غرب آسيا جميعها.

وتابعت، أن تتضمن مباريات الجولات الأربع السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من التصفيات المطالب بتأجيلها، 4 مباريات للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام اليمن وسنغافورة في مارس الجاري، وفلسطين وأوزبكستان في يونيو المقبل. 

وكانت دول شرق آسيا قد اجتمعت أمس، الإثنين، لمناقشة موضوع مباريات دوري أبطال آسيا 2020 والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.
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