بسبب كورونا.. اتجاه لتأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

وأضافت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن الاتحادات ستعرض أيضًا مقترح تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا، خلال الاجتماع الطارئ الذي سيُعقد في مدينة دبي الإماراتية السبت المقبل.



وأوضحت صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها الخاصة، أن الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل، يديره وفد من الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى ممثلي اتحادات غرب آسيا جميعها.





وتابعت، أن تتضمن مباريات الجولات الأربع السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من التصفيات المطالب بتأجيلها، 4 مباريات للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام اليمن وسنغافورة في مارس الجاري، وفلسطين وأوزبكستان في يونيو المقبل.



