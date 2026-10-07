ماريان جرجس: الدبلوماسية المصرية تنوع الشراكات ولا تستبدل شريكًا بآخر

أكدت الدكتورة ماريان جرجس، الكاتبة والباحثة في العلاقات الدولية، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية تأتي في توقيت بالغ الحساسية، ولها دلالة وقتية وسياسية واقتصادية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن التحرك الآسيوي ليس بجديد على الدبلوماسية المصرية أو السياسة الخارجية المصرية، موضحة أنه في عام 2014 كانت للدولة رؤية للتوجه نحو آسيا.

ولفتت إلى أن هناك توطينًا للشركات مع الدول الآسيوية، وأن الجميع يلاحظ في الفترة الأخيرة الحضور المصري في القمم الخارجية، ومنها مبادرة الحزام والطريق، وقمة العشرين، والقمة العربية الصينية.

وأوضحت أن العالم يعاني من أزمة سلاسل الإمداد، وأن الجميع يبحث عن مصادر طاقة مستقرة، ولذلك نؤكد أن الدبلوماسية تعمل على تنويع مصادر الشراكة، لكنها لا تستبدل شريكًا بشريك، وإنما تنوع الشراكات.

وأشارت إلى أن السياسة المصرية الخارجية هي سياسة متوازنة، وأن أي قمة يشارك فيها الرئيس السيسي، حتى لو كانت اقتصادية، يكون لها بُعد سياسي.