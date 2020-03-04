AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل تموين الشرقية لـ «صدى البلد»: قريبًا مفاجأة للمواطنين.. وسارعوا في تحديث أرقام التليفونات على البطاقات.. ونعمل على إحكام الرقابة بالأسواق وجنوب الشرقية الأكثر مُخالفة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:08 ص
وكيلة تموين الشرقية
وكيلة تموين الشرقية مع مرسل صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مشددة، بضرورة الاهتمام بالمواطنين وضبط الأسواق والمُتابعة الجيدة والمستمرة  للأسعار ومنع الاحتكار والعمل علي توفير جميع السلع بأسعار مُخفضة للمواطنين وتموين الشرقية يعمل علي قدم وساق لتنفيذ تلك التعليمات.


بهذه الكلمات بدأت الدكتورة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية حديثها لموقع "صدى البلد".

 

في البداية.. ما أهم التكليفات المُتعلقة بالمواطنين من قبل تموين الشرقية؟

هناك تعليمات مشددة من قبل وزير التموين بضرورة إحكام الرقابة والضرب بيد من حديد علي المتلاعبين بقوت المواطنين وكل من تسول له نفسه احتكار أي سلعة ومحاولة رفع سعرها عن المقرّر ولذا يتم تنفيذ العديد من الحملات التموينية بصفة دورية بمختلف قري ومراكز الشرقية.


هذا بالإضافة إلي الاستماع الدائم لشكاوي المواطنين والعمل علي حلها والتي من أهمها الرقابة الدورية علي المخابز بمختلف المراكز والقرى والعمل علي تقديم رغيف خبز يليق بالمواطن وتوفير السلع والمقررات التموينية لدي جميع البقالين التموينيين.


اقرأ أيضا:

ما أهم مجهودات المديرية خلال شهر فبراير؟

شنّت الإدارات التموينية المختلفة خلال الشهر الماضى شنت حملات مفاجئة على الأسواق بالتنسيق مع رجال مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن أسفرت وتم تحرير 2473 محضرًا متنوعًا منها 1859 محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.. وجنوب الشرقية الأكثر تحريرًا للمخالفات فلا يمر أسبوع إلا وهناك محاضر مُحررة من مراكز منيا القمح وبلبيس ومشتول السوق .


كما تم تحرير ٦١٤ محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص كما تم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر منها طن و نصف دقيق بلدى مدعم  و٤٥٠ كيلو  سكر و٣٠ طن ملح طعام و٣ طن كاكاو و٣٠ كرتونة فول سودانى و٣٥٠ كيلو حبوب و١٣٠ كيلو  لحوم و١٠٠ عبوة حلاوة طحينية و٢٤٠ كيلو سجق و٨٠كيلو دهن.


بالإضافة إلى ضبط نصف طن مبيدات و٣٦٠ كيلو صابون سائل ونصف طن كربونات كالسيوم.


إضافة أرقام التليفونات علي بطاقات التموين.. ما الهدف من ذلك؟ وهل هو مهم أم لا؟..

نعم إضافة الأرقام علي بطاقات التموين هام جدًا جدًا وهذه تعليمات الوزارة وعلي من لا يستطيع إضافة الالوزارة علي تحديث البطاقات وإعداد قاعدة بيانات سليمة.أرقام التوجه فورًا إلي أقرب مكتب تمويني تابع له ومعه البطاقات التموينية والرقم القومي ورقم تليفون محمول مسجل باسم صاحب البطاقة أو أحد المنتفعين معه وذلك لحرص الوزارة على تقديم الخدمة بسهولة للمواطنين وضمان  وصول الدعم لمستحقيه .


هل هناك أخبار مفرحة لأهالي الشرقية من قبل وزارة التموين؟

نعم وقريبا جدًا سيكون هناك أخبار تسعد جميع المواطنين علي مستوي المحافظة بل والجمهورية كلها بالإضافة إلي افتتاح عدد من صوامع الغلال التي ستستوعب كميات كبيرة من القمح بالمحافظة مما يوفر مخزوناً استراتيجياً كبير لأبناء المحافظة يتم إمداد جميع المخابز منه.


ما استعدادات مديرية تموين الشرقية لاستقبال موسم القمح الجديد؟

تعمل المديرية علي استقبال الموسم الجديد بكل قوة من خلال المتابعة الجيدة لجميع الصوامع والشون المتطورة وكيفية تطهيرها وتجهيزها لأستقبال الأقماح، بالإضافة إلى افتتاح صومعة غلال صان الحجر وههيا والحسينية والتي تعطي أفضلية للمحافظة علي القمح من الهدر أو التلف.

اقرأ أيضًا:
وكيل تموين الشرقية لـ «صدى البلد»: قريبًا مفاجأة للمواطنين.. وسارعوا في تحديث أرقام التليفونات على البطاقات.. ونعمل على إحكام الرقابة بالأسواق وجنوب الشرقية الأكثر مُخالفة
وكيل تموين الشرقية لـ «صدى البلد»: قريبًا مفاجأة للمواطنين.. وسارعوا في تحديث أرقام التليفونات على البطاقات.. ونعمل على إحكام الرقابة بالأسواق وجنوب الشرقية الأكثر مُخالفة
وكيل تموين الشرقية لـ «صدى البلد»: قريبًا مفاجأة للمواطنين.. وسارعوا في تحديث أرقام التليفونات على البطاقات.. ونعمل على إحكام الرقابة بالأسواق وجنوب الشرقية الأكثر مُخالفة
وكيل تموين الشرقية لـ «صدى البلد»: قريبًا مفاجأة للمواطنين.. وسارعوا في تحديث أرقام التليفونات على البطاقات.. ونعمل على إحكام الرقابة بالأسواق وجنوب الشرقية الأكثر مُخالفة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تموين الشرقية في 2019..تحرير 25 ألف محضر وتشغيل 102 تاجر

تحرير 2891 محضر مخالفة في حملات تموينية على الأسواق بالشرقية

ضبط 2000 طن أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي بالفيوم

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بـ الفيوم

ترشيحاتنا

فيديو ساخر.. مي كساب: «آدي آخرة القعدة من غير شغل يا نقابة»

وزير التعليم يكشف حقيقة تطبيق نظام بصمة الحضور والانصراف على المعلمين في المدارس

ياسمين عبد العزيز ترد على أحمد العوضي: وأنا كمان بحبك

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

شوبير يحسم الجدل حول قرب تعاقد الأهلي مع الشناوي.. والموقف النهائي لـ إكرامي.. فيديو

فضيحة جديدة لميليشيات تركيا.. «الوفاق» تجند الأجانب للقتال ضد الجيش الليبي.. فيديو

AdvertisementS

ياسمين عبد العزيز ترد على أحمد العوضي: وأنا كمان بحبك

هو أنا شفت راجل.. حقيقة رد أحمد العوضي على شقيق ياسمين عبد العزيز

أول تعليق من يورجن كلوب على خسارة ليفربول من تشيلسي 0-2

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

أخبار الرياضة | شوبير يعلن سر غياب رمضان صبحي الطويل.. النقاز يهاجم مرتضى منصور.. فيفا يعمق جراح ليفربول

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. تفاصيل ليلة بدأت بـ خناقة وانتهت بـ إعلان حبهما

فيديو ساخر.. مي كساب: «آدي آخرة القعدة من غير شغل يا نقابة»

عايزين نعرف نوع العلاقة عشان سمعتنا.. رسالة نارية من وائل عبد العزيز لـ شقيقته ياسمين

على الملأ.. أحمد العوضي يعترف بحبه لـ ياسمين عبد العزيز بعد أزمة شقيقها

شوبير يحسم الجدل حول قرب تعاقد الأهلي مع الشناوي.. والموقف النهائي لـ إكرامي.. فيديو

«فكرهم ونكد عليهم».. فيفا يعمق جراح ليفربول عقب هزيمته أمام تشيلسي

شوبير يعلن سر تأخر غياب رمضان صبحي الطويل واستبعاده من مباراة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ستروين تقدم Ami أصغر سيارة كهربائية .. صور

سكودا تطرح اوكتافيا RS iV الجديدة كليًا الصديقة للبيئة .. صور

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد