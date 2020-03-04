وكيل تموين الشرقية لـ «صدى البلد»: قريبًا مفاجأة للمواطنين.. وسارعوا في تحديث أرقام التليفونات على البطاقات.. ونعمل على إحكام الرقابة بالأسواق وجنوب الشرقية الأكثر مُخالفة

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مشددة، بضرورة الاهتمام بالمواطنين وضبط الأسواق والمُتابعة الجيدة والمستمرة للأسعار ومنع الاحتكار والعمل علي توفير جميع السلع بأسعار مُخفضة للمواطنين وتموين الشرقية يعمل علي قدم وساق لتنفيذ تلك التعليمات.





بهذه الكلمات بدأت الدكتورة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية حديثها لموقع "صدى البلد".

في البداية.. ما أهم التكليفات المُتعلقة بالمواطنين من قبل تموين الشرقية؟

هناك تعليمات مشددة من قبل وزير التموين بضرورة إحكام الرقابة والضرب بيد من حديد علي المتلاعبين بقوت المواطنين وكل من تسول له نفسه احتكار أي سلعة ومحاولة رفع سعرها عن المقرّر ولذا يتم تنفيذ العديد من الحملات التموينية بصفة دورية بمختلف قري ومراكز الشرقية.





هذا بالإضافة إلي الاستماع الدائم لشكاوي المواطنين والعمل علي حلها والتي من أهمها الرقابة الدورية علي المخابز بمختلف المراكز والقرى والعمل علي تقديم رغيف خبز يليق بالمواطن وتوفير السلع والمقررات التموينية لدي جميع البقالين التموينيين.





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ما أهم مجهودات المديرية خلال شهر فبراير؟

شنّت الإدارات التموينية المختلفة خلال الشهر الماضى شنت حملات مفاجئة على الأسواق بالتنسيق مع رجال مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن أسفرت وتم تحرير 2473 محضرًا متنوعًا منها 1859 محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.. وجنوب الشرقية الأكثر تحريرًا للمخالفات فلا يمر أسبوع إلا وهناك محاضر مُحررة من مراكز منيا القمح وبلبيس ومشتول السوق .





كما تم تحرير ٦١٤ محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص كما تم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر منها طن و نصف دقيق بلدى مدعم و٤٥٠ كيلو سكر و٣٠ طن ملح طعام و٣ طن كاكاو و٣٠ كرتونة فول سودانى و٣٥٠ كيلو حبوب و١٣٠ كيلو لحوم و١٠٠ عبوة حلاوة طحينية و٢٤٠ كيلو سجق و٨٠كيلو دهن.





بالإضافة إلى ضبط نصف طن مبيدات و٣٦٠ كيلو صابون سائل ونصف طن كربونات كالسيوم.





إضافة أرقام التليفونات علي بطاقات التموين.. ما الهدف من ذلك؟ وهل هو مهم أم لا؟..

نعم إضافة الأرقام علي بطاقات التموين هام جدًا جدًا وهذه تعليمات الوزارة وعلي من لا يستطيع إضافة الالوزارة علي تحديث البطاقات وإعداد قاعدة بيانات سليمة. أرقام التوجه فورًا إلي أقرب مكتب تمويني تابع له ومعه البطاقات التموينية والرقم القومي ورقم تليفون محمول مسجل باسم صاحب البطاقة أو أحد المنتفعين معه وذلك لحرص الوزارة على تقديم الخدمة بسهولة للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .





هل هناك أخبار مفرحة لأهالي الشرقية من قبل وزارة التموين؟

نعم وقريبا جدًا سيكون هناك أخبار تسعد جميع المواطنين علي مستوي المحافظة بل والجمهورية كلها بالإضافة إلي افتتاح عدد من صوامع الغلال التي ستستوعب كميات كبيرة من القمح بالمحافظة مما يوفر مخزوناً استراتيجياً كبير لأبناء المحافظة يتم إمداد جميع المخابز منه.





ما استعدادات مديرية تموين الشرقية لاستقبال موسم القمح الجديد؟

تعمل المديرية علي استقبال الموسم الجديد بكل قوة من خلال المتابعة الجيدة لجميع الصوامع والشون المتطورة وكيفية تطهيرها وتجهيزها لأستقبال الأقماح، بالإضافة إلى افتتاح صومعة غلال صان الحجر وههيا والحسينية والتي تعطي أفضلية للمحافظة علي القمح من الهدر أو التلف.