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حوادث

ضبط شخصين وبحوزتهما عملات ورقية مزيفة وأجهزة تزوير بمطروح

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:01 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية بمطروح، من ضبط شخصين لحيازتهما عملات ورقية مزورة بقصد ترويجها والتربح منها.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح بمشاركة قطاع الأمن العام قيام طالبان - مقيمان بدائرة قسم مطروح، بتقليد العملات النقدية الوطنية وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما "19 ورقة نقدية فئة 100 جنيه "مزورة"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - طباعة ألوان - شريط تأمينى "فضى اللون" - 4 عبوات حبر ألوان - 450 ورقة بيضاء "معدة للطباعة" - الأدوات المستخدمة".

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تقليد العملات النقدية بإستخدام الأدوات المضبوطة وترويجها على عملائهما. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم تقليد وتزييف العملات الوطنية وترويجها .
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