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تعليم

عاصم الجزار: مدن الجيل الرابع توفر 1.4 مليون فرصة عمل

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:44 م
وزير الاسكان
وزير الاسكان
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كريم ناصر - عدسة: اشرف العمدة
بدأت منذ قليل ندوة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك تحت عنوان "رؤية إستراتيجة للعمران فى مصر" وتنظمها رابطة خريجى جامعة القاهرة فى ظل جهود الدولة لتنمية العمران والقضاء على العشوائيات والكثافة السكانية. 

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن وزارة الإسكان لا تملك الوقت لإضاعته والانتظار لذا يجب الإسراع فى تنمية المجتمع، ولتحقيق ذلك تم إنشاء مراكز ريادة المال والأعمال وجيل رابع من المدن الجديدة مثل مدينة ناصر باسيوط ومدينة غرب قنا وتوشكى الجديدة وأسوان الجديدة، وملوى الجديدة بالمنيا، والأقصر الجديدة، ونجع حمادى الجديدة وبنى مزار الجديدة وغيرهم.

وأشار إلى أن الجيل الرابع من المدن الجديدة يجعلنا نستطيع توفير 1.4 مليون فرصة عمل ومشروعات استثمارية بقيمة 18.5 مليار جنيه.
عاصم الجزار: مدن الجيل الرابع توفر 1.4 مليون فرصة عمل
عاصم الجزار: مدن الجيل الرابع توفر 1.4 مليون فرصة عمل
عاصم الجزار: مدن الجيل الرابع توفر 1.4 مليون فرصة عمل
عاصم الجزار: مدن الجيل الرابع توفر 1.4 مليون فرصة عمل
عاصم الجزار: مدن الجيل الرابع توفر 1.4 مليون فرصة عمل
عاصم الجزار: مدن الجيل الرابع توفر 1.4 مليون فرصة عمل
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