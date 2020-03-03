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رياضة

مجدي عبد الغني يزف بشرى سارة لـ الأهلي بشأن مبارياته المقبلة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:02 م
مجدى عبد الغني
مجدى عبد الغني
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ياسمين تيسير
أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن تقنية "VAR" سيتم تطبيقها في جميع الملاعب خلال الفترة المقبلة مما سيحقق عدالة تحكيمية كاملة.

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الفار مع الوقت هيتطبق في جميع الملاعب , وقتها مش هيبقى لا جاساما ولا غيره يقدر يوقف في وش الأهلي".

ولا يزال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يرفض كل المحاولات "السرية" التى قام بها مسئولو النادي الأهلى من أجل تغيير الحكم الجامبيى باكارى جاساما المكلف بإدارة مباراة الأهلي وصن داونز المقرر إقامتها 7 مارس الجارى فى إطار لقاءات إياب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الكاف تمسكه بتواجد الجامبيى باكارى جاساما لإدارة مباراة العودة بين صن داونز والأهلي بجنوب إفريقيا فى ظل القناعات الكاملة بقدرات جاساما وقدرته على إدارة المباراة بشكل جيد نتيجة الخبرات الجيدة التى يمتلكها وإدارته العديد من المباريات المهمة على مدار السنوات الماضية.

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