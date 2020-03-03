سفارتنا في سلطنة عمان: المنافذ المصرية ليست ضمن مناطق حظر كورونا

أكدت السفارة المصرية بسلطنة عمان في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مصر ليست من الدول التى سينطبق عليها قرار منع دخول الزائرين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

وقالت إن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية العمانية بتاريخ 2 مارس الجاري بشأن الإجراءات الاحترازية التى ستتخذها السلطنة بتعذر السماح لمواطني بعض الدول من الدخول للسلطنة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية وان كانوا محولين عبر دول أخرى ولديهم تأشيرات سارية المفعول، وذلك نظرا لازدياد حالات الاصابة بفيروس الكورونا، لا ينطبق على المنافذ المصرية او المحولين منها.





وأفادت السفارة بأن مصر ليست من الدول التى سينطبق عليها هذا القرار.. علما بأن هذه القائمة سيتم تحديثها بشكل منتظم وبالتبعية ستقوم السفارة كذلك بتحديث احاطتها في هذا الشأن.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية في سلطنة عمان على تويتر منع دخول الزائرين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.