آخرها أثيوبيا.. 7 أمراض غامضة تهدد العالم

يعيش العالم حالة من الرعب والفزع بسبب انتشار بعض الأوبئة والأمراض الخطيرة التي تسببت في حالة من الخوف الشديد لدى شعوب العالم خشية ان تفتك بها، وكان آخرها ظهور مرض غامض في إثيوبيا.



ووقعت حالات وفاة بسبب المرض الغامض الذي ظهر في إثيوبيا، لما يتسبب به من أعراض خطيرة كـ نزيف من الأنف والفم.



وأرجع الأطباء السبب في ظهور المرض الغامض في إثيوبيا التعرض لنفايات سامة ناتجة عن عمليات التنقيب عن النفط، والتي تقوم بعض الشركات هناك.





ويتسبب المرض الغامض الذي ضرب إثيوبيا في مجموعة من الأعراض، وأهمها تحول لون العينين إلى اللون الأصفر، و ارتفاع درجة حرارة الجسم وتورم أجسادهم ونزيف في الأنف وفي النهاية يؤدي إلى الوفاة.



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ارتفاع درجة حرارة الجسم وتورم أجسادهم ونزيف في الأنف وفي النهاية يؤدي إلى الوفاة.