حكم من صلى العصر ثلاث ركعات ناسيا.. عالم أزهري يجيب

أرسل شخص سؤالًا إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، يقول فيه "ما حكم من صلى العصر ثلاثا ناسيا؟".
رد الشيخ عبد الحميد، قائلًا "هذه الصلاة باطلة وتجب إعادتها ماداموا قد انصرفوا من المسجد ولم يأتوا بهذه الركعة، ومن كان يعلم ولم يبلغ الإمام يقع عليه إثم الكتمان، وكان يجب عليهم إخبار الإمام حتى يأتي بهذه الركعة، ويجب عليهم إخبار المصلين في الصلاة التي بعدها ليعيدوا تلك الصلاة".
حُكم الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه فيما أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الشك في عدد ركعات الصلاة، فإننا نبني على اليقين أو الأقل.
وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ماذا تفعل إذا شككت فى عدد الركعات أثناء الصلاة؟»، أنه إذا شك الشخص في عدد الركعات التي صلاها، إذا ما كانت ركعتين أم ثلاثا، فعليه أن يبني على الأقل وهما ركعتان، منوهًا بأننا نبني على العدد اليقين أو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل التسليم.
واستشهد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ لِيَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ».
التصرف الصحيح عند الشك في عدد ركعات الصلاة