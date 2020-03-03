بسبب كورونا.. اتجاه لاستكمال مسابقة الدوري الإنجليزي بدون جماهير

عقد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، جلسة مع ممثلي البريميرليج، لحسم مصير مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد انتشار فيروس كورونا.





وذكرت صحيفة " تليجراف" البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي اتفق مع ممثلي البريميرليج و تشامبيونشيب، على إقامة المسابقتين بدون جماهير، حال قررت الحكمة البريطانية، حظر التجمعات بسبب الفيروس الخطير.





وأضافت الصحيفة، أنه حال تم حظر تجمعات الجماهير لمدة إسبوعين فقط، سيتم تأجيل المباريات، لكن إذا كانت المدة شهر أو أكثر، سيتم اللعب بدون جماهير.





وتابعت الصحيفة، أن رابطة الدوري الإنجليزي، تفصل أن تلعب مباريات الدوري الإنجليزي بدون جماهير، إذا كانت ذلك سيسمح باكتمال الموسم.





ويحتاج فريق ليفربول إلى الفوز في 4 مباريات من أصل 10 مباريات للتتويج رسميا بمسابقة الدوري الإنجليزي.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة، عن ليفربول صاحب المركز الثاني.