AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب كورونا.. اتجاه لاستكمال مسابقة الدوري الإنجليزي بدون جماهير

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:43 م
محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
عقد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، جلسة مع ممثلي البريميرليج، لحسم مصير مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة " تليجراف" البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي اتفق مع ممثلي البريميرليج و تشامبيونشيب، على إقامة المسابقتين بدون جماهير، حال قررت الحكمة البريطانية، حظر التجمعات بسبب الفيروس الخطير.

وأضافت الصحيفة، أنه حال تم حظر تجمعات الجماهير لمدة إسبوعين فقط، سيتم تأجيل المباريات، لكن إذا كانت المدة شهر أو أكثر، سيتم اللعب بدون جماهير.

وتابعت الصحيفة، أن رابطة الدوري الإنجليزي، تفصل أن تلعب مباريات الدوري الإنجليزي بدون جماهير، إذا كانت ذلك سيسمح باكتمال الموسم.

ويحتاج فريق ليفربول إلى الفوز في 4 مباريات من أصل 10 مباريات للتتويج رسميا بمسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة، عن ليفربول صاحب المركز الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يورجن كلوب يرفض رحيل آدم لالانا في الميركاتو الشتوي

إصابة جديدة تضرب ليفربول

ليفربول يرفض رحيل نجمه إلى روما

4 غيابات عن مباراة ليفربول وولفرهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بـ الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بعد اقتراب حسم لقب البريمرليج.. رئيس نادي ليفربول يوجه رسالة إلى جماهير الريدز

ترشيحاتنا

تهكم منه بعد أغنية أنا جدع.. قرار جديد من هاني شاكر ضد محمد رمضان.. فيديو

هل لمس الفرج ينقض الوضوء .. البحوث الإسلامية يجيب

نشرة الفن.. بعد أزمة مرضها أول ظهور لفريدة سيف النصر.. حسن شاكوش يطيح بـ محمد رمضان

تخلت عن الحجاب واتُهمت بالعنصرية وأعلنت توبتها.. قصة خبيرة التجميل غدير السلطان

حمو بيكا يتحدي نقابة الموسيقيين ويطلق مهرجان دلقو الخمرة

شاهد.. هدية مصر للشعب الصيني لمواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة ساخرة تثير خلافا بين عروسين عقب حفل زفافهما.. تفاصيل

تفاصيل آخر مهمة رسمية للأمير هاري وميجان ماركل قبل اعتزال الحياة الملكية

تفاصيل إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية.. وآخر ما كتبته على حسابها