بطولات رياضية كبرى مهددة بالإلغاء بسبب فيروس كورونا

يعيش العالم في الوقت الحالي خطرا كبيرا وهو فيروس كورونا (كوبيد 19) والذي انتشر في معظم بلدان العالم، مصيبًا الآلاف وموديًا بأرواح المئات، ومعطلًا للعديد من نشاطات الحياة.

فيروس كورونا ينتشر بسرعة رهيبة وبشكل مهول في التجمعات الكبيرة، لذا اتخذت بعض الدول قرارات بتعطيل الدراسة، وأي نشاطات يتواجد بها تجمع كبير من الأفراد، بما فيها مباريات كرة القدم في مختلف الدوريات والبطولات.





بؤرة المرض في آسيا، وتحديدًا في الصين، بالإضافة لإيران، والتي دخل عن طريقها الفيروس لأكثر من بلد عربي، مما أدى لتأجيل معظم مباريات دوري أبطال آسيا، وكأس الإتحاد الآسيوي لأجل غير مسمى.





الأمر لم يقتصر فقط على البطولات القارية، ففي بلد شقيق وهو الكويت، تم إيقاف جميع الأنشطة الرياضية خوفًا من الفيروس القاتل، كذلك تم تأجيل بطولة كأس السوبر الصيني، مباريات في الدوري الياباني.





قارة أخرى تأثرت بشكل كبير بسبب كورونا، وهي القارة الأوروبية، ففي سويسرا، تم الإعلان أمس عن إيقاف الدوري ليوم 23 مارس بسبب كورونا، ولرفض الفرق خوض المباريات بدون جمهور.





أكثر البلدان التي تأثرت بسبب هذا الوباء في أوروبا، هي إيطاليا، الأمر الذي انعكس على الأحداث الرياضية، فتم تأجيل العديد من المباريات في الدوري الإيطالي، بالإضافة لتهديدات تواجه الفرق الإيطالية من حيث إقامة المباريات على ملاعبها في البطولات القارية، وكذلك كأس إيطاليا، ويكفي أن نقول أن بعض التقارير تؤكد أن مشجع صيني هو من قام بنشر الفيروس في إيطاليا، أثناء حضوره مباراة ديربي ميلان بين إنتر والروسينيري.





في إسبانيا، حضر مشجعو فريق فالنسيا، مباراة فريقهم أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، ليصاب 4 منهم بالفيروس، وبدأ الوباء بالانتشار شيئًا فشيئًا في بلاد اللاروخا.





في إنجلترا، خرجت بعض التقارير تؤكد أنه لا يوجد خطة للأحداث الرياضية في حال تفشي الفيروس، واحتمالية إلغاء الدوري الإنجليزي أو تعليقه، في خبر صدم عشاق نادي ليفربول المتصدر. وفي القارة الإفريقية، هي أقل قارات العالم تسجيلًا لحالات الإصابة، لكن الفيروس ظهر في مصر والمغرب والجزائر وتونس، مع تهديدات تواجه مباراة الترجي والزمالك في دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من حيث التأجيل أو إقامتها بدون جمهور.





لكن ماذا عن القادم؟ سنتعرف في هذا التقرير على البطولات والأحداث الرياضية الكبرى التي تواجه شبح الإلغاء.





أولمبياد طوكيو: تقام دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف القادم، وهي أكبر حدث رياضي في العالم، حيث يتنافس المشاركون من بلدان العالم أجمع، في جميع الرياضات الأولمبية، لحصد الميداليات، وقد تواجه تلك المناسبات شبح التأجيل، حيث لمحت وزيرة الأولمبياد اليابانية، أنه من الممكن تأجيل المنافسات لنهاية هذا العام، حيث أن اليابان يتواجد فيها العديد من حالات الإصابة بالفيروس





بطولة كأس الأمم الأوروبية: قرر الاتحاد الأوروبي، إقامة يورو 2020، في 12 مدينة أوروبية، لأول مرة في تاريخ البطولة، لكنهم لم يكونوا يعلموا أن هذا القرار سيكون خطيرًا في يوم من الأيام، لذا خرجت بعض التقارير تؤكد أنه من الممكن تأجيل البطولة بسبب تفشي الفيروس في بعض البلدان الأوروبية، كإيطاليا، والتي تستضيف عاصمتها روما، دور المجموعات، ودور ربع النهائي من البطولة.





دوري أبطال آسيا وكأس الإتحاد الآسيوي: تواجه البطولتين شبح الإلغاء هذا الموسم، لتفشي فيروس كورونا في القارة الآسيوية.





كأس العالم قطر 2022: من المقرر أن تنطلق التصفيات المؤهلة للبطولة هذا العام في معظم القارات، لكن فيروس كورونا يهدد بإقامة تلك التصفيات في مختلف القارات، مما يضع بطولة كأس العالم 2022 في موقف غامض.