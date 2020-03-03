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رياضة

سموحة يستعد لـ الأهلي بالفوز على فاركو بثلاثية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:26 م
لقاء سموحة وفاركو
لقاء سموحة وفاركو
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حسام الحارتي
تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على فريق فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين اليوم ضمن برنامج الإعداد لمواجهة النادي الأهلي، في مستهل مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها فى الحادى عشر من شهر مارس الجاري على ملعب استاد القاهرة.

أحرز أهداف سموحة، محمد نادى ومحمد طلعت وأحمد مكى.

ويواصل سموحة استعداداته غدا باستضافة فريق الحمام على ملعب أليكس ويست فى مباراة ودية، تقرر إقامتها فى الواحدة ظهرا.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد"24" نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز .
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