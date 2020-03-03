جامعة المنصورة تستعد لإطلاق قافلة جسور الخير 8 الشاملة بحلايب وشلاتين وأبو رماد

تنطلق قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية والتوعوية "جسور الخير (8)" مساء يوم الجمعة الموافق 13 مارس الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والتي ستستمر فعالياتها حتى مساء الخميس الموافق 19 مارس 2020م، وتهدف إلى تقديم خدماتها الشاملة لأهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر.











فيما يأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية الدور الحيوي للجامعات في خدمة المجتمع، وفي ضوء تكليفات مجلس الوزراء، وتبنيًا لخطة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بنشر الرعاية الصحية في ربوع الجمهورية، وحرصًا من جامعة المنصورة مُتمثلة في قطاع خدمة المُجتمع وتنمية البيئة على تعظيم دورها في خدمة المجتمع وإفادته بالخبرات الأكاديمية لديها.





وستتضمن فعاليات القافلة تقديم المساعدات والإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على الأهالي في مُختلف التخصصات الطبية وكذلك صرف الأدوية من الصيدلية المرافقة للقافلة بالمجان، وإجراء العمليات الجراحية، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة.





بالإضافة إلى قافلة بيطرية للكشف على الثروة الحيوانية وتقديم العلاج بالمجان والإرشادات والتوعية لمربي الطيور والحيوانات الدواب والطيور، وكذلك قافلة توعوية لتقديم ندوات وورش عمل توعوية لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن المواد والأدوية التي تسبب الإدمان، والتوعية بالآثار السمية للتدخين، وكذلك رفع مستوى الأمن الفكري والاجتماعي، والتعريف بالغزو الثقافي وأثره على المجتمع، وورش عمل حول كيفية التعامل مع الأطفال وتنمية قدراتهم، وكذلك زيادة الوعي لدى المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.





الجدير بالذكر أن القافلة يُشارك بها عدد من الجهات الداعمة ومؤسسات المجتمع المدني وشركات الأدوية، إيمانًا منها بأهمية الدور المجتمعي والمُشاركة المُجتمعية وفي ضوء سُبل التعاون المُثمر بين هذه المؤسسات وجامعة المنصورة.