رئيس جامعة المنصورة يتفقد المراحل النهائية لتطوير المنشآت الجديدة بكلية التجارة

تفقد اليوم الاثنين الدكتور عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة المراحل النهائية والتشطيبات لعمليات التطوير بمنشآت كلية التجارة الجديدة يرافقه كل من الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، الدكتور طارق غلوش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور سماح حافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد العزيز على حسن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وتفقد خلال الجولة ما تم من التشطيبات لأعمال صيانة وتطوير القاعات والمدرجات وتشمل مركز التنمية البشرية، ومبنى الدكتور أبو العلا، والذى يضم مبنى البرامج النوعية الجديدة بالكلية وتضم ٣ مدرجات و٣ قاعات دراسية وتشمل DBA الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال، MBA الماجستير المهني فى إدارة الأعمال، الماجستير المهني فى المحاسبة، برنامج التمويل والاقتصاد.





كما تضمنت الجولة عمليات صيانة وتطوير مدرج الدكتور إبراهيم المهدى، ونظام التكييف المركزي به، بالإضافة إلى قاعات امتحانات الأون لاين، والتي تتسع ل 270 جهاز كمبيوتر.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد عطوة ان عمليات تطوير بمنشآت الكلية في مراحلها النهائية وتمت وفق الجدول الزمنى لها والتي تتم لمواكبة التطورات في وسائل التعليم والتعلم والامتحانات الاون لاين والتصحيح الإلكتروني لضمان العدالة بين الطلاب وسيتم افتتاح هذه المنشآت في نهاية شهر مارس 2020 م.