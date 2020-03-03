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ثقافة

متخفش من بكرة.. مسار إجباري تبدأ حفلها في جامعة جنوب الوادي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
انطلقت منذ قليل، حفل الليلة الخامسة من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء في دورته الأولى، التي تقام في محافظة قنا. 

وأقامت فرقة مسار إجباري حفل الليلة الخامسة بجامعة جنوب الوادي، في حضور وزيرة الثقافة، ورئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من القيادات. 


وبدأت الفرقة حفلتها بأغنية متخافش من بكرة، ورحب الفرقة بالجمهور الذي تخطى عدده الـ 10 طلاب من أبناء جامعة جنوب الوادي، وقدم هاني الدقاق مؤسس الفرقة الشكر لوزير الثقافة وكافة القيادات المتواجدين بالحفل. 


مسار إجباري، فرقة مصرية سكندرية و ينبع اسمها من فكرة المسار الذي من فكرة المسار الذي أجبر المجتمع على التفكير من خلاله، هم يقدمون الكلمات التي تعبر عن المجتمع المصري عن طريق تقديم نوع جديد من الموسيقى التي تمزج بين موسيقى الروك و الجاز و البلوز مع التراث الغنائي المصري.


وتأسس فريق "مسار إجباري" على يد كل من، هاني الدقاق، "جيتار"، وأيمن مسعود، "كيبورد"، أحمد حافظ، "باص"، و تامر عطا الله، "درامز".


ويشهد مهرجان دندرة العديد من الحفلات الغنائية التي تقدمها فرقة مسار إجباري، وفرقة بلاك تيما، وغيرها من الفرق إلى جانب حفلات للمطرب مدحت صالح، وعلى الحجار، وهشام عباس، وغيرهم. 


وتقام الحفلات حتى يوم 4 مارس المقبل، بمعبد دندرة، وقصر ثقافة قنا، وجامعة الوادي الجديد. 

متخفش من بكرة.. مسار إجباري تبدأ حفلها في جامعة جنوب الوادي
متخفش من بكرة.. مسار إجباري تبدأ حفلها في جامعة جنوب الوادي
متخفش من بكرة.. مسار إجباري تبدأ حفلها في جامعة جنوب الوادي
متخفش من بكرة.. مسار إجباري تبدأ حفلها في جامعة جنوب الوادي
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