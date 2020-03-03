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اقتصاد

10 جنيهات زيادة جديدة في أسعار الذهب بنهاية اليوم

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:45 م
ذهب
ذهب
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محمد يحيى

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء بمتوسط10 جنيهات، مقارنة بما كانت عليه أمس الإثنين.


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا 712 جنيها بمحال الصاغة بزيادة بلغت 14 جنيها، بعد أن كان 698 جنيها أمس.


ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة نحو 814 جنيها بعد أن كان 798 جنيها أمس الإثنين بفارق 16 جنيها.


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 610 جنيهات بعد أن وصل لـ 598 جنيها أمس بفارق 12 جنيها.


وبلغ سعر الجرام من عيار14 الأدني فئة 475جنيها أمس مقابل 465.25 جنيه أمس بفارق9.75 جنيه.


ووصل سعر الجنيه الذهب الى 5696 جنيها و أوقية الذهب 25.31 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 813.714 ألف جنيه.

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